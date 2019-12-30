Тбилиси, , 12:56 — REGNUM Шестерых подогреваемых в незаконной торговле наркотическим средствами в крупных размерах задержали сотрудники правоохранительных органов в Грузии. Об этом заявил на брифинге директор департамента центральной криминальной полиции Грузии Мамука Челидзе, сообщает 30 декабря пресс-служба МВД на официальном сайте ведомства.

«На основании постановления судьи, правоохранители несколько раз осуществили контрольную закупку наркотических веществ от обвиняемых и аудио-видео запись данных закупок. В ходе обысков полиция изъяла 68 упаковок «героина» и других видов наркотиков», — говорится в заявлении Челидзе.

Он сообщил, что группа была задержана в селе Поничала края Квемо-Картли. При задержании была изъята сумма денег, которые также являются вещественным доказательством правонарушения.

Напомним, 26 декабря Челидзе сообщил о задержании группы из пятерых человек, которых подозревают в изготовлении и реализации наркотиков. Среди них был только один гражданин Грузии, остальные приехали в страну из других стран.

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