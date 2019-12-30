Ростов-на-Дону, , 12:43 — REGNUM В международном аэропорту Ростова-на-Дону задержан пассажир рейса, летевшего из Москвы. Как сообщили ИА REGNUM в управлении на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, мужчина нарушил правила полёта, закурив электронную сигарету.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении. За невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна, мужчине грозит до 15 суток ареста.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2019 года пассажир рейса Ростов — Владикавказ был задержан за дебош на борту. Так мужчина отреагировал на запрет курения на борту.

Читайте ранее в этом сюжете: Пассажир рейса Ростов – Владикавказ устроил драку на борту