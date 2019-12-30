Самара, , 12:44 — REGNUM Холодное водоснабжение отключили в нескольких домах в десятом квартале поселка Мехзавод Самары. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба администрации Красноглинского района города.

По словам чиновников, холодную воду отключили в 10 квартале в домах 1−9, 12−18, 20, 21 из-за аварии.

Отмечается, что специалисты РКС-Самары планируют восстановить водоснабжение к 20:00 часам 30 декабря.

Сообщается, что бойлер с водой расположен в квартале 10 у дома №17.

Читайте ранее в этом сюжете: Водоснабжение в Крымске, Новороссийске и Геленджике восстановлено