Токио, , 12:32 — REGNUM В 2019 году в прибрежных водах Японии было обнаружено более 100 деревянных судов или их останков, предположительно принадлежащих КНДР. Об этом сообщает Yomiuri Shimbun со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в течение года в прибрежных водах страны было обнаружено 156 судов или их останков.

Известно, что в 2015 году в Японии обнаружили 45 судов, однако в 2018 году их число увеличилось до 225 судов.

Последний случай обнаружения судов или их обломков был зафиксирован 27 декабря. Лодку с семью частично разложившимися телами обнаружили у берегов острова Садо (префектура Ниигата).

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Предполагается, что с 2017 года частотность крушений увеличилась из-за санкций, введённых Советом Безопасности ООН и стремления КНДР расширить каналы поступления иностранной валюты путём контрабанды.