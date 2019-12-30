* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Анкара, , 12:29 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали порядка 100 человек, подозреваемых в членстве в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 30 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, среди задержанных присутствуют граждане Ирака и Сирии. В ходе операции было изъято оружие, боеприпасы, цифровая техника и документы.

Напомним, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считается в Турции террористической организацией с 2013 года. С тех пор террористы убили 315 турецких граждан.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.