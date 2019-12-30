Нур-Султан, , 12:21 — REGNUM Прежде чем выплачивать средства семьям погибших при крушении самолета в Алма-Ате необходимо «разобраться со страховой компанией». Об этом 30 декабря заявил генеральный директор Bek Air Ануар Тулеубеков, сообщает агентство «КазТАГ».

"Если мы сейчас сроки пропустим, то никто ничего не получит. Мы хотим, чтобы страховая компания сделала выплаты», — сказал Тулеубеков. Журналисты задали директору авиакомпании вопрос, почему представители компании не пришли на похороны и не выразили соболезнования.

«Мы были в школе», — ответил директор. Он пообещал, что представитель компании навестит родственников и принесет свои соболезнования. На вопрос по причине столь длительного молчания Тулеубеков заявил, что тоже был в школе.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря генеральный директор Bek Air Ануар Тулеубеков сказал, что возможной причиной авиакатастрофы могли быть вихревые потоки воздуха от крыльев и двигателей предыдущего самолета.

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