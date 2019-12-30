Тбилиси, , 12:15 — REGNUM Состояние раненого Цотне Гамсахурди продолжает оставаться тяжелым, но замечена слабая положительная динамика. Об этом журналистам 30 декабря рассказал его лечащий врач Николоз Квачадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

»Он по-прежнему остается на управляемом дыхании в реанимационном отделении под лечебным защитным наркозом. Можно сказать, что есть небольшая положительная динамика», — сообщил журналистам доктор.

Он также отметил, что объем лечения пациента не изменился.

Как передавало ИА REGNUM, Цотне Гамсахурдия, сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии, был ранен в драке 19 декабря в центре Тбилиси. По делу о нападении на него двух человек обвиняют в попытке умышленного убийства, а троих — в недонесении в правоохранительные органы о преступлении.

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