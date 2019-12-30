Астрахань, , 12:12 — REGNUM Громкое уголовное дело в отношении жителя Астрахани по обвинению его в совершении нескольких убийств в 2002 и в 2009 годах, дошло до суда, сообщила 30 декабря пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Ранее Артур Шаяхметов был признан виновным в убийстве астраханского предпринимателя и его семьи, в том числе двух детей. В 2013 году суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Сейчас в суд передано дело по обвинению Шаяхметова в совершении ещё нескольких убийств.

Так, по версии следствия, 20 декабря 2002 года 20-летний Шаяхметов пришел к своему знакомому в один из домов по улице Писарева Кировского района Астрахани. Между хозяином дома и гостем возникла ссора. Последний нанес несколько ножевых ранений мужчине, затем расправился с его матерь, оба скончались. После этого он напал на свидетельницу, которая прибежала на крики, а затем поджег дом и скрылся. В 2009 году Шаяхметов вместе с подельником решили ограбить пенсионерку. Они пробрались в квартиру женщины на втором этаже, задушили хозяйку квартиры, похитили золотые украшения и денежные средства на сумму более 115 тысяч рублей, после чего подожгли квартиру. Позже Шаяхметов убил своего подельника.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.