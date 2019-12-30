Екатеринбург, , 12:39 — REGNUM Бывший глава департамента рекламы в свердловском министерстве по управлению госимуществом Игорь Разунин отправится в СИЗО. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Соответствующее решение принял Кировский районный суд Екатеринбурга. Разунин пробудет в изоляторе до 20 апреля.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство экс-чиновника о привлечении его супруги в качестве общественного защитника.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Разунин был задержан 22 декабря 2016 года. Чиновника обвиняют в получении взятки.

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