Киев, 30 декабря 2019, 12:06 — REGNUM На Надднепрянском шоссе Киева грузовик врезался в отбойник и опрокинулся на легковую машину, сообщил 30 декабря ресурс «Информатор».
Травмы получила пассажир легкового автомобиля. Женщину госпитализировали. За рулём машины находился сотрудник полка полиции особого назначения. Он скончался.
Водитель грузовика также госпитализирован с травмами. Обстоятельства случившегося выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове столкнулись четыре легковых автомобиля. Пострадали два сотрудника патрульной полиции и подросток.
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