Брянск, , 12:06 — REGNUM Более 30 килограммов синтетических наркотиков изъяли сотрудники региональных УФСБ и УМВД у подозреваемого в Брянске, сообщает пресс-служба полиции. Возбуждено уголовное дело.

Запрещенные вещества, изъятые полицией Пресс-служба УМВД по Брянской области

О задержании подозреваемого в сбыте крупной партии наркотиков стало известно 29 декабря. Расфасованные пакеты с сильнодействующими веществами обнаружили и изъяли во время обыска в квартире мужчины.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства сбыта наркотиков, а также каналы получения запрещённых к свободному обороту веществ. Подозреваемого заключили под стражу.