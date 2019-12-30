Екатеринбург, , 12:01 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор мужчине и женщине, обвиняемым, в зависимости от роли, степени участия, в убийстве, разбое и краже, совершённых по предварительному сговору. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Свердловский областной суд признал граждан виновными и назначил им наказание в виде длительных сроков лишения свободы. Мужчину приговорили к 18 годам и 10 дням, а женщину к 17 годам в колонии. Приговор может быть обжалован.

Следствием установлено, что подсудимые 18 января 2019 года в ходе распития спиртных напитков в доме потерпевшего по улице Дагестанская города Екатеринбурга потребовали от него отдать сотовый телефон (стоимость которого составляет порядка 4,9 тыс. рублей). В ходе возникшего конфликта обвиняемый нанёс по голове мужчины два удара бутылкой, а затем взял нож и нанёс четыре удара в шею. После этого подсудимая взяла ножницы и нанесла потерпевшему не менее 80 ударов в область лица, шеи, груди и живота.

В итоге обвиняемые завладели телефоном, а также сложили в пакет кастрюли, дрель и карту Сбербанка. Свои вещи и орудия преступления они выбросили на ближайшую свалку с целью сокрытия преступления.

Отметим, что в ходе следствия обвиняемые настаивали на том, что потерпевший якобы приставал к подсудимой (трогал ее руками за тело и на ее просьбы не прекращал свои действия), что и стало результатом ответной агрессии.