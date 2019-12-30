Нур-Султан, , 12:00 — REGNUM Самолет авиакомпании Bek Air перед крушением несколько раз кренился в воздухе, причиной этому мог быть спутный след от взлетевшего перед ним воздушного судна, сообщил 30 декабря директор летной службы авиакомпании Ерик Сапаров.

По его словам, за минуту до взлета самолета с этой же взлетной полосы в воздух поднялся более тяжелый самолет Airbus А321 neo. Он отметил, что при взлете двигатели разбившегося Fokker-100 работали нормально, взлет проходил в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 декабря при взлете потерпел крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air.

По предварительным данным, авиалайнер дважды задел хвостом взлетную полосу, потерял высоту на взлете, пробив бетонное ограждение, после чего врезался в строящееся здание. В результате авиакатастрофы погибли 12 человек. В больницах остаются 46 пострадавших, в том числе девять детей.

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