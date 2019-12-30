Псков, , 11:58 — REGNUM Руководство Псковской области ведёт переговоры с властями Белоруссии о возможной транспортировке пострадавших в ДТП с автобусом на трассе Р-23 под Псковом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Все они, как только позволит состояние здоровья, будут перевезены в белорусские клиники по месту жительства», — отметили в администрации.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова сегодня, 30 декабря, посетила Псковскую областную клиническую больницу, где сейчасс травмами различной степени тяжести находятся семь человек — все граждане Белоруссии.

Кроме того, в Псковской детской областной больнице под наблюдением находятся два ребёнка.

«Все пострадавшие находятся под пристальным наблюдением специалистов. Вся необходимая медицинская и диагностическая помощь им оказывается в полном объеме. Пациенты настроены позитивно, на выздоровление», — отметила первый заместитель псковского губернатора Вера Емельянова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего за медицинской помощью после аварии обратились 24 человека.

Напомним, пассажирский автобус Минск — Санкт-Петербург около 2:50 30 декабря съехал в кювет на трассе в Псковском районе. В автобусе находились 52 человек: два водителя и 50 пассажиров, в том числе четверо детей.

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