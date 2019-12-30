Джидинский район, Бурятия, , 11:58 — REGNUM В Джидинском районе Бурятии выясняют обстоятельства нападения 14-летнего подростка на полицейского. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

27 декабря в селе Петропавловка трое подростков распивали спиртные напитки. Увидев во дворе дома ребёнка они попытались отобрать у него игрушку, а в ходе борьбы пнули его. Мать мальчика обратилась за помощью к правоохранителям. Последние задержали нарушителей и, посадив в машину, повезли в отдел.

«Однако по пути один из подростков выхватил нож и с заднего сиденья нанес им удар по лицу водителя, причинив ему проникающее ранение носовой и ротовой полости. Нападавший сразу был обезоружен другими сотрудниками, находившимися в салоне автомобиля», — отметили в СКР.

Отмечается, что нападавшего из-за возраста невозможно привлечь к уголовной ответственности. Однако следователи намерены направить результаты проверки в комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы поместить подростка в учебное заведение закрытого типа.

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