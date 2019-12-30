Самара, , 12:03 — REGNUM Ухудшение погодных условий ожидается в Самарской области. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба ФГБУ «Приволжское УГМС».

По прогнозам ведомства, в ближайшие сутки по области ожидается снег, местами сильный и метель. Ветер местами с порывами до 17−22 метров в секунду.

Температура воздуха 8 — 13 градусов мороза, местами будет понижаться до минус 18 градусов. На дорогах местами возможны снежные заносы.

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