Уфа, , 11:54 — REGNUM Сильные порывы ветра ожидаются днем 31 декабря в Башкирии. Об этом 30 декабря предупреждает пресс-служба республиканского МЧС России.

По данным БашУГМС, днем 31 декабря в Башкирии ожидаются порывы ветра до 20−25 метров в секунду, метель, по северу сильный снег.

Кроме этого, на дорогах республики прогнозируется ухудшение видимости в явлениях 500 метров и менее.

Сотрудники МЧС России Башкирии рекомендует соблюдать правила безопасности.

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