Владивосток, , 11:35 — REGNUM В Приморье сильный снегопад привёл не только к коллапсу автомобильного движения во Владивостоке и пригородах, но и сказался на местных воздушных авиалиниях.

Читайте также: Владивосток сковали огромные пробки: снегопад в самом разгаре

Из-за непогоды, превышающей возможности безопасного осуществления полётов, в аэропорту города Владивостока отменены авиарейсы местных воздушных авиалиний: сегодня, 30 декабря самолёты не полетели в Дальнереченск, Дальнегорск, Терней и Кавалерово.

В самом аэропорту в течение дня задерживались посадки для некоторых международных авиарейсов, в частности, как пишет PrimaMedia, были задержаны рейсы из Токио и Южно-Сахалинска.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке из-за сильного снегопада дороги города скованы 9-бальными пробками.