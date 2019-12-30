Самара, , 11:34 — REGNUM Женщина погибла под колесами автобуса в Самаре. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Службы спасения Самара.

По сообщению пресс-службы ведомства, трагедия произошла утром 30 декабря на улице Урицкого в районе остановки между Крымской площадью и ул. Пензенской.

Отмечается, что от полученных травм женщина скончалась на месте до приезда кареты скорой помощи.

На месте ДТП работали несколько экипажей ГИБДД. По предварительной информации, женщина переходила дорогу в неустановленном для перехода месте. По данному факту проводится проверка.

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