Южно-Сахалинск, , 11:23 — REGNUM Штормовой ветер и метель ожидаются на Сахалине в новогоднюю ночь, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Сахалинской области.

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31 декабря в 11 районах Сахалинской области прогнозируют сильную метель, штормовой ветер до 20 м/сек, на Курилах — до 25 м/сек.

Администрациям муниципалитетов разосланы экстренные предупреждения. Жителям рекомендовано без особой надобности не покидать своих домов, уточнить местонахождение родных и близких, отложить выезды на рыбалку и охоту. Туристическим группам рекомендовано пережидать непогоду в специально подготовленных местах. Возможны обрывы проводов, падения опор столбов, элементов конструкций, рекламных щитов, зданий и сооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в канун Нового года, ураганный ветер сдул с балкона четвертого этажа вышедшую пенсионерку. Старушка осталась жива — она приземлилась в огромный сугроб. Из-за снежных заносов скорая помощь не смогла проехать к её дому — в больницу её доставляли в ковше экскаватора.