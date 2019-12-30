Красноярск, , 11:17 — REGNUM В Красноярске следователи проверяют информацию об издевательствах над детьми в санатории «Пионерская речка». Об этом ИА REGNUM сообщили 30 декабря в Главном следственном управлении СКР по региону.

Информация об инциденте появилась на сайте телеканала «ТВК Красноярск». Одна из зрительниц прислала видео из детского санатория. На одном из роликов мальчик, сидя на полу, плачет и держится за голову. В это время на него кричит женщина в белом халате. Предположительно, это работник данного учреждения. Также женщина пытается грубо поднять ребёнка.

Об издевательствах над детьми рассказала и другая посетительница санатория, навещающая воспитанницу детдома. Женщина предполагает, что сотрудники санатория могут применять к детям физическую силу.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, подростка в алтайской школе затравили при попустительстве взрослых.