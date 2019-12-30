Куала-Лумпур, , 11:16 — REGNUM Сегодня, 30 декабря, самолёт малайзийской авиакомпании AirAsia экстренно приземлился в аэропорту острова Лангкави сразу через несколько минут после взлёта. По информации представителя воздушной гавани Джефри Рамли, решение о возвращении в пункт вылета командир лайнера Airbus A320 принял из-за возникших технических неполадок.

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Известно, что самолёт выполнял рейспо маршруту Лангкави — Куала-Лумпур. На борту находился 151 пассажир и члены экипажа, пишет ТАСС. После приземления эвакуация прошла успешно. Детали инциденты наземные службы устанавливают совместно с представителями авиаперевозчика.

Как сообщал ИА REGNUM, ранее 30 декабря в московском аэропорту «Домодедово» был вынужден совершить экстренную посадку пассажирский самолёт авиакомпании Qatar Airways, следивший из Дохи в Осло. Причины произошедшего уточняются.

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