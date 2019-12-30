Москва, , 11:22 — REGNUM Женщина и две её дочери пострадали при наезде автомобиля на западе Москвы. Они шли по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает 30 декабря РЕН ТВ.

Инцидент случился вечером 29 декабря во Внукове. На 37-летнюю женщину и двух её дочерей-школьниц наехал автомобиль Opel Astra. Все трое получили травмы и были доставлены в больницу.

За рулём находился 26-летний мужчина. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве при столкновении двух автомобилей пострадал пятилетний ребёнок. Водитель второго автомобиля скрылся с места аварии, его разыскивает полиция.

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