Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM Два российских гражданина, задержанные за подготовку терактов в Санкт-Петербурге, дают признательные показания. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве отметили, что у задержанных изъяли улики, которые подтверждают подготовку терактов. Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о задержании двух человек, готовивших теракты в в Санкт-Петербурге в праздничные дни. Их задержали благодаря информации, переданной спецслужбами США.

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