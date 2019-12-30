* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Анкара, , 11:07 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 31 подозреваемого в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 30 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперации по поимке подозреваемых прошли сразу в нескольких провинциях страны. В ходе рейдов были изъяты оружие, боеприпасы, цифровые носители информации, а также документы.

Напомним, начиная с 2013 года боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно действуют на территории Турции, в результате нескольких терактов от рук бандитов погибли 315 человек.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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