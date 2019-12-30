Маланг, , 11:01 — REGNUM Региональное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий в Маланге заявило, что двое туристов пропали без вести в туристической зоне округа Тумпанг в провинции Восточная Ява, сообщает Antara.

Известно, что группа туристов из Сурабая насчитывала семь человек. Туристы прибыли посмотреть водопад Coban Cinde примерно в 11:00 по местному времени. Погодные условия на месте осложнились, уровень воды поднялся, и вода буквально утащила двоих человек.

Напомним, Coban Cinde имеет два водопада, с одной стороны высотой около 50 метров, а с другой стороны достигает 30 метров.