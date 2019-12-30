Ровно, Украина, , 10:59 — REGNUM В Ровно сотрудники правоохранительных органов обнаружили партию фальшивой водки, сообщила 29 декабря пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, полицейский обнаружили два склада, на которых хранились 24 690 бутылок водки с этикетками украинских производителей и фальшивыми акцизными марками.

Возбуждено уголовное дело по статье «изготовление, хранение, перевозка, пересылка… поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов». Эксперты устанавливают стоимость изъятого спиртного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве был задержан студент одного из вузов Харькова, подозреваемый в изготовлении поддельной валюты.

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