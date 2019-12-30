Уфа, 30 декабря 2019, 10:54 — REGNUM 13-летняя девочка попала под колеса автомобиля, переходя дорогу в Уфе. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба городского ГИБДД.
По сообщению пресс-службы ведомства, происшествие произошло вечером 28 декабря.
Автомобиль «Рено Сандеро», которым управляла 44-летняя женщина, ехал по улице Б. Бикбая. Напротив дома № 33 автомобиль сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу в нескольких метрах от нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате ДТП пострадавшую госпитализировали с различными травмами.
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