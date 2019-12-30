Салехард, , 10:50 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двоих рабочих при пожаре на Восточно-Таркосалинском месторождении, сообщили 30 декабря в пресс-службе регионального главного управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел в ночь на 28 декабря на кусте 1804 Восточно-Таркосалинского месторождения, разработку которого ведет компания «Новатэк».

Во время работ на скважине, находящейся на ремонте, произошло возгорание подъемника капитального ремонта скважин на базе автомобиля «Краз», в результате чего по предварительной информации, два человека погибли, один получил травмы.