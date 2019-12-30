Владивосток, , 10:55 — REGNUM После сообщения о предполагаемом минировании районных судов города Владивостока, сегодня, 30 декабря, спецслужбы выехали на место происшествия, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источники в правоохранительных органах.

Читайте также: Во Владивостоке после сообщения о минировании эвакуировали детские сады

Сообщения о минировании поступили в суды Ленинского и Первомайского районов. На период проверки сообщений пропуск в эти суда был ограничен. Сапёры с собаками быстро осмотрели помещения, никаких взрывных устройств обнаружено не было, после чего суды продолжили свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 30 декабря многочисленные организации, расположенные на Дальнем Востоке, получили сообщения по электронной почте, содержащие информацию о заложенных взрывных устройствах. В их числе оказались детские сады, школы, больницы.