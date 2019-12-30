Якутск, , 10:53 — REGNUM Несколько самолётов не смогли приземлиться в аэропорту Якутска из-за сложных погодных условий в понедельник, 30 декабря, сообщают местные СМИ.

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Из-за густого тумана три рейса из Москвы и один из Санкт-Петербурга пришлось направить на запасные аэродромы в Нерюнгри и Мирный. Уже несколько дней в аэропорту Якутска держатся низкие температуры, от — 43 до — 45, и слабая видимость из-за тумана.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропортах Москвы вечером 27 декабря было отменено или задержалось более 70 авиарейсов из-за погодных условий.