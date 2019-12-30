Петропавловск-Камчатский, , 10:49 — REGNUM Сильный снег и ветер штормовой силы обещают синоптики Камчатке в новогоднюю ночь, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прогноз Камчатгидрометцентра.

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Охотоморский циклон принесёт на полуостров непогоду прямо к Новому году. В течение ночи с 31 декабря на 1 января циклон охватит Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск. Синоптики обещают сильную облачность, сильный снегопад и ветер штормовой силы.

Первый день 2020 года также погодой не порадует: сохранится штормовой ветер и снегопад.

Как сообщало ИА REGNUM, последние дни уходящего 2019 года на Сахалине будут снежными и теплыми благодаря циклону. А в Хабаровском крае погода в новогоднюю ночь будет ясной, но морозной. Местами термометры покажут до минус 40 градусов.