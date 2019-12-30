Новоград-Волынский, Украина, , 10:39 — REGNUM В украинском городе Новоград-Волынский воры похитили более 100 экспонатов из краеведческого музея, сообщил 29 декабря телеканал «1+1».

Из музея украдена коллекция монет времён Киевской Руси и Российской империи, а также орудия труда древних людей.

Эксперты устанавливают общую стоимость похищенных ценностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Виннице злоумышленник предпринял неудачную попытку ограбить банкомат.

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