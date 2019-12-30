Ульяновск, , 10:30 — REGNUM В Чердаклинском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства в студенческом общежитии. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

В результате конфликта погиб 22-летний первокурсник. Следствие полагает, что вечером 29 декабря 2019 года в общежитии университета в посёлке Октябрьский Чердаклинского района 22-летний парень в ходе ссоры со своим соседом по общежитию нанёс ему два удара ножом в грудь. Ранения оказались смертельными.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения. Обстоятельства устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в нападении на женщин. Одной из жертв стала беременная горожанка, на которую злоумышленник набросился с заточкой. Также пострадавшей по делу проходит сожительница обвиняемого.

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