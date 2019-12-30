Псков, , 10:29 — REGNUM По предварительной информации, причиной аварии пассажирского автобуса Минск — Санкт-Петербург в Псковской области могло стать обледенение трассы, сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на УМВД России по региону.

По уточнённым данным, пассажирский автобус Neoplan, принадлежащий одному из частных перевозчиков Белоруссии, съехал в кювет на 269 км автодороги Р-23 (Санкт-Петербург — Невель) у деревни Подборовье в Псковском районе.

В автобусе были 52 человека — два водители и 50 пассажиров. В результате аварии 24 человека обратились за медицинской помощью, семеро взрослых госпитализированы, ещё двое детей находятся под наблюдением медиков Псковской детской областной больницы. Все пострадавшие — граждане Белоруссии.

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По факту ДТП проверку начало региональное следственное управление Следственного комитета России по Псковской области.

Напомним, ранее в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заявили, что, асфальтобетонное покрытие на участке дороги в Псковской области, где опрокинулся автобус из Минска, было влажное, обработанное противогололёдными материалами.

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