Магас, , 10:28 — REGNUM Два человека погибли, четверо ранены в результате дорожно-транспортного происшествия в Ингушетии. Автоавария произошла в ночь на 28 декабря на федеральной трассе «Кавказ», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Около 23:10 столкнулись лоб в лоб два автомобиля — «ВАЗ-2112» и Hyundai Solaris. Находившийся за рулем отечественной легковушки 33-летний житель города Карабулак выехал на встречную полосу движения и столкнулся с иномаркой, которой управлял 35-летний житель селения Троицкое.

Во время удара водитель ВАЗ-2112 и его двухлетний сын погибли. С травмами различной степени тяжести госпитализированы 25-летняя супруга погибшего и двое малолетних детей, а также водитель иномарки.

Обстоятельства ДТП со смертельным исходом устанавливают сотрудники полиции.