Уфа, , 10:28 — REGNUM Охотник в лесу Башкирии застрелил своего коллегу. Об этом 30 декабря сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По информации журналистов издания, несчастный случай произошел 29 декабря в Кугарчинском районе Башкирии. Два приятеля захотели поохотиться на кабана.

Приехав в лес, мужчины разошлись. По предварительным данным, 37-летний охотник услышал шум, который доносился из кустов. Он сделал выстрел в их сторону, попал в 62-летнего друга.

Сообщается, что от полученного ранения мужчина скончался на месте.

В настоящее время тело погибшего передано судебным медэкспертам. Следственные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

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