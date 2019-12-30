Благодарный, Ставропольский край, , 10:27 — REGNUM Автобус с пассажирами и легковой автомобиль столкнулись в Ставропольском крае. В результате происшествия пострадали пять человек, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе ГИБДД РФ.

ДТП произошло примерно в 07:30 в городе Благодарном. Водитель автомобиля Chevrolet Cruze проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом «ГАЗ». В результате последний перевернулся на проезжей части.

В аварии получили травмы пять из девяти пассажиров автобуса. Сообщается, что он принадлежит одной из птицефабрик и перевозил ее рабочих.

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