Донецк, , 10:20 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы четыре случая нарушения перемирия со стороны украинских силовиков, сообщили 30 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на донецком направлении ВСУ применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Ясиноватая, Донецк (аэропорт, посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов никто из мирных жителей не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщил представитель Народной милиции, в 2019 году в ДНР погибли 19 украинских диверсантов, ещё 24 боевика получили тяжёлые травмы.

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