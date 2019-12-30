Краснодар, , 10:13 — REGNUM Бывший директор МУП «Водоканал» Сочи Сергей Винарский переведён по домашний арест, последние несколько месяцев он провёл в СИЗО.

В июне 2019 года суд вынес приговор в отношении бывшего директора МУП «Водоканал» города Сочи Краснодарского края Сергея Винарского — он был признан виновным в превышении служебных полномочий, из-за чего МУП недополучил более 38 миллионов рублей. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет в колонии-поселении, срок наказания был зачтён из-за нахождения Винарского под арестом. В октябре 2019 года стало известно о возбуждении новых уголовных дел в отношении Винарского по статье о превышении полномочий. В частности, по версии следствия, в 2017 году обвиняемый, являясь руководителем МУПа, без согласования с мэрией заключил с коммерческой организацией договор на оказание услуг по хранению имущества предприятия. За эти услуги предприятие заплатило 500 тыс. рублей, а ещё 55 млн оказалось должно.

24 декабря Краснодарский краевой суд принял решение о переводе Винарского под домашний арест, сообщили «Кубанские новости».

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