Москва, , 10:06 — REGNUM Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, следивший из Дохи в Осло, был вынужден прервать полёт. Согласно данным портала Flightradar24.сom, сегодня, 39 декабря, борт экстренно приземлился в московском аэропорту «Домодедово».

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Известно, что пассажирский авиалайнер Boeing 787−8 Dreamliner вылетел из Дохи в 05:02 мск. В столицу Норвегии борт должен был прибыть в 11:35.

Пока причины экстренной посадки не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в аэропорту Сыктывкара экстренно сел самолёт авиакомпании S7 Airlines, следовавший по маршруту Москва — Новый Уренгой. Причиной посадки стало самочувствие одного из пассажиров.

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