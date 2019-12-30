Полевской, Свердловская область, , 10:00 — REGNUM В Полевском перед судом предстанут семь граждан обвиняемых в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его сведениям, с 2013 по 2017 годы группа специализировалась на хищении денежных средств в момент совершения сделок с объектами недвижимости, а также на приобретении прав на чужое имущество. Обвиняемым инкриминируют 22 преступных эпизода по которым проходят 20 потерпевших, а нанесённый им ущерб составил около 25 млн рублей.

«Всех предполагаемых аферистов задержали сыщики ОБОП УУР ГУ МВД по Свердловской области в мае 2017 года. У каждого члена шайки, среди которых были даже бывшие силовики, имелись свои персональные обязанности. Кто-то отвечал за юридическую и силовую поддержку, другие за подделку подписи в договорах купли-продажи. В деле фигурирует даже «потомственная ведьма», которая использовала оккультные обряды при совершении противоправных деяний, и «отвороты», чтобы повлиять на ход следствия», — сообщил Валерий Горелых.

Он уточнил, что злоумышленники искали своих жертв среди людей пьющих, ведущих асоциальный образ жизни и имеющих крупные долги за услуги ЖКХ.

Валерий Горелых отметил, что одного из участников группы также обвиняют в вымогательстве (п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Санкции по данной статье предусматривают до семи лет лишения свободы.