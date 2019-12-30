Анкара, , 10:01 — REGNUM За прошедшую неделю правоохранительные органы Турции арестовали свыше 2 тыс. 500 нелегальных мигрантов, об этом 30 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, большая часть из них была задержана на северо-западе страны в провинции Эдирне, граничащей с Болгарией и Грецией.

Среди нелегальных мигрантов были выходцы из Сирии, Ирака, Пакистана, Афганистана, Марокко, Непала, Алжира и Бангладеш. Все они были доставлены в специальные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, по данным министерства внутренних дел Турции, в 2018 году число задержанных нелегальных мигрантов составило 268 тыс. человек. В 2019 году этот показатель значительно увеличился.

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