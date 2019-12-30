Псков, , 09:47 — REGNUM После аварии пассажирского автобуса из Белоруссии на трассе Санкт-Петербург — Невель под Псковом за дополнительной медицинской помощью обратились 24 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«13 взрослых доставлены в Псковскую областную клиническую больницу, из них семеро госпитализировано с травмами различной степени тяжести. Два ребёнка находятся под наблюдением специалистов в Псковской детской областной больнице», — сообщили в администрации региона.

По данным УМВД России по Псковской области, травмы получили три девочки — 2006, 2008, 2010 годов рождения. Все пострадавшие в ДТП — граждане Белоруссии. У большинства пострадавших ушибы грудных клеток, ушибы головы, переломы ключиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла в 2:50 на 269 км автотрассы Р-23 у деревни Подборовье. Всего в автобусе Neoplan, который съехал в кювет, находилось 50 пассажиров и два водителя.

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