Краснотурьинск, Свердловская область, , 09:40 — REGNUM В свердловском Краснотурьинске 29 декабря в баре произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого посетитель бара получил ножевые ранения и был госпитализирован. Инцидент попал на видеокамеры наблюдения, расположенные в зале увеселительного заведения.

Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сейчас мужчина находится без сознания, он в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело», — сообщил полковник Горелых.

Он отметил, что тревожный сигнал о поножовщине в баре поступил в 02:14 по местному времени. На место происшествия прибыли сыщики уголовного розыска, которые обнаружили и изъяли нож. Также по горячим следам задержана ранее судимая за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью женщина, которую подозревают в нападении на потерпевшего.

«Также в деле фигурирует ее дочь по имени Лейла 1996 года рождения, ранее не судимая. В ту ночь она находилась в баре, они с матерью распивали спиртное», — уточнил Валерий Горелых.

Он отметил, что конфликтующие ранее были знакомы и, по всей видимости, женщина напала с ножом на мужчину из-за старой обиды.

Отметим, что на записи с камеры видно, что женщина набросилась на мужчину неожиданно. Далее нападавшая нанесла гражданину не менее четырёх ударов ножом в спину, после чего другим посетителям удалось разнять конфликтующих.