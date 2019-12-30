Сеул, , 09:40 — REGNUM 30 декабря в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 3,5 балла произошло в 0:32 по местному времени в 16 км к востоку-северо-востоку от города Мирян провинции Кёнсан-Намдо. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км.

Отмечается, что в пожарное управление провинции поступило около 40 звонков с вопросами о землетрясении.

Известно, что это второе по величине землетрясение, произошедшее в южнокорейской провинции в 2019 году. Самое сильное землетрясение было зарегистрировано 21 июля. Его магнитуда составила 3,9 балла.

Ранее, 29 декабря в Южной Корее зафиксировали еще одно землетрясение. Землятресение магнитудой 2,3 произошло в 8:43 по местному времени в 56 км к востоку от города Согвипхо на острове Чеджу.

Отметим, что в текущем году на Корейском полуострове было зафиксировано 88 землетрясений, магнитуда которых была более двух балов.