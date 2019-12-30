Псков, , 09:31 — REGNUM Автобус, попавший в аварию под Псковом сегодня, 30 декабря, вёз пассажиров из Минска на экскурсию в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что автобус принадлежит частному транспортному предприятию, зарегистрированному в Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автобус съехал в кювет и опрокинулся около 2:50 30 декабря на 269 км федеральной автомобильной дороги Р-23. Травмы получили, по официальным данным, 16 человек, в том числе трое детей. Всего в салоне находились 50 пассажиров.