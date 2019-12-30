Ростов-на-Дону, , 09:30 — REGNUM В Ростовской области на трассе Ростов-на-Дону — Новошахтинск полицейские обстреляли автомобиль нарушителя. Открыть огонь сотрудникам Госавтоинспекции пришлось после игнорирования водителем законных требований. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

«Сотрудники ГАИ попытались остановить машину, которая проходила по ориентировке, но водитель проигнорировал законное требование правоохранителей об остановке и продолжил движение. Во время погони полицейские применили табельное оружие. Сотрудники ГИБДД произвели выстрел по колесам автомобиля», — уточнили в ведомстве.

Известно, что 21-летний водитель ранее был судим за убийство и привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля в пьяном виде и проезд на запрещающий сигнал светофора. Предварительно, в момент задержания мужчина также был пьян.

По факту ЧП проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям правоохранителей.