Псков, , 09:30 — REGNUM Двадцать один человек пострадал при опрокидывании автобуса в Псковской области. Все пострадавшие — белорусские граждане, сообщает 30 декабря представитель экстренных служб региона.

«Пострадал 21 человек — все граждане Республики Беларусь», — сказал собеседник РИА Новости.

Ранее сообщалось о 19 пострадавших. Всего в автобусе находилось 52 человека, из них только один — гражданин России. В больницу после аварии доставили 16 человек, включая троих детей, уточнил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря в Псковской области опрокинулся автобус, следовавший из Минска в Санкт-Петербург.

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