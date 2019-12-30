Мельбурн, Австралия, , 09:21 — REGNUM Тысячи жителей и туристов вынуждены покинуть штат Виктория в Австралии 30 декабря, так как высокая температура воздуха и порывы ветра разжигают мощные лесные пожары, бушующие на юго-востоке страны, сообщает Le Figaro.

В Мельбурне ожидается более 40 градусов по Цельсию, а риск возникновения пожара очень высокий в семи из девяти районов Виктории.

Издание отмечает, что власти Австралии попросили около 30 000 туристов покинуть побережье на юго-востоке Австралийского континента.

Напомним, пожары в Австралии затронули более 4 млн гектаров по всей стране, в результате чего восемь человек погибли.

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